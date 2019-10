A cantora Naiara Azevedo foi alvo de uma nota de repúdio publicada pelo Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (Coren-PB) nesta segunda-feira, 21, por conta da música Boqueira, que cantou ao lado de Gil Mendes.



Em determinado momento da música, a letra diz: "o meu desejo é que ele pegue uma boqueira / e que a rapariga não seja enfermeira".



Na nota, o conselho "manifesta seu profundo repúdio ao conteúdo da música cantada por Gil Mendes e Naiara Azevedo, de nome Boqueira", por se utilizar "da palavra 'enfermeira' associando a profissão a uma imagem pejorativa".



"A letra da música reduz o trabalho realizado pelas profissionais de enfermagem, incitando o preconceito contra as enfermeiras", prossegue a nota.



"Não se pode admitir que, sob o manto da liberdade de expressão, as pessoas se utilizem deste tipo de manifestação de pensamento que ofende publicamente uma coletividade de mulheres enfermeiras", continua.



Por fim, o Conselho de enfermagem da Paraíba faz acusações sobre a letra, afirmando que a música "reforça uma cultura machista e misógina perpetrada no Brasil por muitos anos".



O E+ tentou entrar em contato com a assessoria de imprensa de Naiara Azevedo, porém, foi informado de que o contato só seria possível na manhã de terça-feira, 22. O E+ também enviou uma mensagem à equipe de Gil Mendes, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.