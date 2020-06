Magazine Nada passou em branco A televisão levou todos os fatos históricos para dentro da casa dos brasileiros nos últimos 70 anos, cobrindo, em cada uma das sete décadas que compõem sua trajetória, o que de mais importante moveu o mundo, dos avanços da ciência às maiores tragédias, das guerras e revoluções aos feitos humanos que desafiaram nossa imaginação. Tudo pôde ser visto em preto e branco ou a cores, no formato analógico ou digital, em imagens fugidias ou em alta definição. São 70 anos de mediação entre nossa vida e esse vasto mundo.

Anos 1950Anos JK: presidente Juscelino Kubitschek soube, como poucos, abrir seu sorriso para os ainda incipientes noticiários de TV, mas que já captavam o espírito daqueles 50 anos em 5. Uma coroação que veio com as obras e a inauguração de Brasília, tudo filmado. Revolução cubana: os barbudos que desceram a Sierra Maestra para plantar, no ...