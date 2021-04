Magazine Na voz de amigos Vida de Gabriel García Márquez é retratada em Solidão e Companhia, da colombiana Silvana Paternostro, com depoimentos de pessoas que viveram com ele

Um soco do melhor amigo, mudança na data de nascimento e a obsessão por escrever a grande obra da carreira. Esses e outros relatos sobre o vencedor do Nobel de Literatura de 1982, Gabriel García Márquez (1927-2014), estão presentes no recém-lançado livro Solidão e Companhia, da escritora colombiana Silvana Paternostro. A obra, diferentemente de tantas sobre o autor...