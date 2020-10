Magazine Na telinha desde 1965, Tony Ramos coleciona papéis marcantes em suas passagens pela TV Em meio à quarentena cumprida à risca, o ator se prepara para um novo personagem na próxima novela das 21 horas, Olho por Olho, de João Emanuel Carneiro, o mesmo autor de Avenida Brasil

Todo mundo ama Tony Ramos. A frase da assessora de imprensa durante a negociação para a entrevista do ator ao POPULAR pode até parecer exagero. Mas não é. No ar na reprise da novela Laços de Família, no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, Tony Ramos é uma daquelas unanimidades raras no mundo das artes no País. Na telinha desde 1965, o ator de 72 anos coleciona papéis ma...