Magazine Na série Amor e Sorte, Caio Blat e Luisa Arraes aparecem em sua versão dramatúrgica mais completa

Nascida para ser gravada remotamente, a série Amor e Sorte, que estreia em setembro, na Globo, traz quatro histórias completamente diferentes, mas com uma temática em comum: os relacionamentos durante o isolamento social forçado pela pandemia. Idealizada por Jorge Furtado, além de falar sobre esse cenário e as transformações que vieram com ele, a série também t...