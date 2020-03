Não há motivos para se queixar da falta do que fazer na quarentena de coronavírus, afinal diversas iniciativas virtuais têm sido usadas para animar a rotina de quem está em casa. A Faber-Castell não ficou de fora: a empresa alemã está oferecendo 17 cursos online de desenho e pintura para crianças e adultos se divertirem.

"Queremos contribuir com as famílias que hoje estão em casa e precisam buscar atividades de qualidade para crianças cujas aulas foram suspensas”, afirma Marcelo Tabacchi, presidente da Faber-Castell no Brasil.

As aulas podem ser em grupo ou de forma individual. Os materiais básicos indicados para acompanhar as aulas são lápis de cor, de escrita e borracha, mas os participantes podem incorporar outros itens também.

Os cursos incluem técnicas de quadrinhos, aquarela, desenhos realistas, criação de personagens, desenho de emoções, criatividade nas redes sociais e outros. Confira no link.