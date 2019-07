Magazine Na ponta da língua

Na opinião da fonoaudióloga Daniella de Pádua, um dos grandes problemas de deixar a criança na frente da televisão ou do celular por muito tempo é que as telas tornam a conversa uma via de mão única, onde somente o aparelho tem o turno comunicativo. “Quanto maior o tempo de exposição à tela, menor será o interesse pela interação social e de linguagem”, garante a fonoaudiólog...