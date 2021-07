Magazine Na pandemia, público sente mais falta de ver filmes na tela do cinema, mostra estudo A vontade de ir a eventos presenciais também é grande: se for possível escolher entre ver um show de música ao vivo ou pela tela do computador, 62% optam por estar fisicamente numa plateia

Embora o consumo de atividades culturais pela internet deva se manter mesmo com a volta da vida normal no pós-pandemia, a maior parte do público está bastante saudosa de eventos presenciais e do convívio com outros frequentadores — especialmente se for no escurinho do cinema. A conclusão é do levantamento Hábitos Culturais, realizado pelo Itaú Cultural em parcer...