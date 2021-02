Magazine “Na minha voz, hoje em dia, a menina pouco aparece”, diz Maria Bethânia

Noturno, o próximo álbum de Maria Bethânia, que deve ser lançado no fim de março, foi gravado no ano passado e tem composições de Tim Bernardes, Chico César e Adriana Calcanhotto, incluindo 2 de Junho, sobre a morte de Miguel Otávio Santana da Silva, que caiu do prédio em que a patroa de sua mãe morava, no Recife. “Uma coisa dramática”, diz Bethânia.Ela conta ainda que abre o ...