Magazine Na memória Iza Costa deixa legado importante nas artes em Goiás e uma geração de pintores influenciados pela sua obra

Difícil não se emocionar ao ver a última obra produzida pela artista plástica Iza Costa, de 78 anos, que morreu na terça-feira após sofrer um aneurisma cardíaco na chácara onde morava, em Bela Vista de Goiás. Em meio ao colorido típico de suas criações, a goiana - uma das maiores referências da arte no Estado - fez um autorretrato do que parece ser sua passagem do ...