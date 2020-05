Magazine Na melhor fase

Antes da pandemia, a banda Carne Doce, formada em Goiânia em 2013, vivia talvez o melhor momento da carreira, fruto do sucesso do álbum Tônus, reverenciado pela crítica especializada e que teve o seu auge em maio de 2019 no palco principal do Lollapalooza Brasil. O disco levou os roqueiros para diversas cidades do Brasil e também para uma turnê em Portugal e em Londr...