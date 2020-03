E lá se foram os primeiros dias em que parte do comércio de Goiás esteve fechado para evitar a disseminação do coronavírus. A recomendação para a população é a de só sair de casa em casos extremamente essenciais, e fazer as compras domésticas se incluem nisso. No decreto do governo estadual, entre as exceções, estão os supermercados. Os cuidados para se prevenir da contaminação devem ser os mesmos — até mesmo redobrados — ao ir às compras nesses locais, principalmente quando muito cheios como nos últimos dias.

“A recomendação de manter distância entre as pessoas, cumprimentar, pegar na mão, serve para todo e qualquer lugar”, explica a infectologista Bethânia de Oliveira. A distância segura recomendada pelos profissionais de saúde é de pelo menos um metro entre uma pessoa e outra. A médica atenta também para o fato de que desde o momento em que se chega em um supermercado, até a hora de realizar o pagamento, as mãos entram em contato com objetos que outras pessoas também encostaram — e que, consequentemente, podem estar contaminados. “Pegamos no carrinho de compras, nos itens que vamos comprar, no dinheiro. O que podemos fazer enquanto estamos lá dentro é não tocar o rosto, principalmente olhos, boca e nariz, para evitar uma possível contaminação. E isso serve para a prevenção de outras doenças também”, afirma.

O importante é estar sempre atento e se policiando, partindo do pressuposto de que uma pessoa contaminada pode ter passado pelo mesmo local em que você está. “A partir do momento em que precisamos sair de casa para realizar serviços essenciais, devemos ficar atentos. Se policiar para tocar o mínimo possível nos objetos, se policiar enquanto manipula coisas que outras pessoas também manipularam e para não tocar o rosto. E, assim que possível, higienizar as mãos”, recomenda a infectologista.

O manuseio de dinheiro também deve ser levado em consideração e evitado — afinal, as notas e moedas têm uma alta taxa de circulação entre as pessoas. Se possível, dê preferência para o pagamento com cartões, que são possíveis de higienizar. “O dinheiro pode estar contaminado, assim como os produtos que adquirimos nas compras”, diz. Saiu do supermercado, entrou no carro. Antes de encostar no volante, freio de mão e demais partes com as mãos, faça a higienização das mãos — e, segundo Bethânia, o álcool gel é uma forma prática e eficiente.

Ao chegar em casa, a recomendação é que se higienize o que for possível antes de guardar. “Sabemos que o vírus não vai ficar eternamente nas superfícies dos produtos, mas, pensando até mesmo em outras doenças (como a salmonela, por exemplo), o mais adequado é realizar essa higienização o mais rápido possível”, explica. As bancadas, pias e outras superfícies da casa em que as novas compras estiveram em contato também precisam de atenção e limpeza.

Se policie

“É possível que, se andarmos pelo supermercado, a gente encontre alguém que higienize as mãos a todo momento, depois de manusear cada produto que tira da prateleira”, brinca a infectologista. “Mas não é necessário. Se a pessoa se policiar para não encostar no rosto enquanto estiver no ambiente e higienizar as mãos corretamente depois, já é o suficiente”, garante. “Diferentemente de um médico, enfermeiro ou outro profissional da saúde que entra em contato direto com pacientes infectados, que precisam de um cuidado muito maior.”

A mesma recomendação serve para as roupas e objetos utilizados no dia a dia. “Se meus objetos pessoais ficaram guardados dentro da minha bolsa, não entraram em contato com outras pessoas e mantenho minhas mãos limpas, não preciso me preocupar”, recomenda. “A roupa deve ser lavada como uma roupa suja normal”, diz.

A infectologista afirma que as chances de contaminação em ambientes abertos e arejados, em que todos seguem as recomendações de prevenção, são muito baixas. “Para esses casos, sem muito estresse”, argumenta. Bethânia finaliza frisando que sair de casa somente em casos de extrema necessidade, para realizar serviços essenciais.