Magazine Na hora de escolher

Angústia e incertezas são os sentimentos mais comuns entre os estudantes na hora de escolher a profissão. A pressão dos pais, questões financeiras e a própria imaturidade podem agravar o processo decisório. Para quem está prestes a fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ainda em suspenso, a pandemia do novo coronavírus chegou para embaralhar ainda mais ...