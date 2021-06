Magazine Na fila Depois do sucesso de Malévola e Cruella, é muito provável que outros vilões das histórias da Disney ganhem suas próprias produções. Confira abaixo alguns malvados que já estão na fila para brilhar em live-action

n Rainha Má, de Branca de Neve e os Sete Anões (1937)Primeira vilã criada por Walt Disney, a Rainha Má já apareceu em produções na pele de Charlize Theron em Branca de Neve e o Caçador (2012); Julia Roberts em Espelho, Espelho Meu (2012), e Lana Parrilla na série Once Upon a Time... (2011). Mesmo assim, a personagem renderia um ótimo filme próprio contando a or...