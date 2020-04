No lugar da pista de dança, a sala de casa. Ao invés de jogo de luzes e parafernália tecnológica, o celular e um bom set. Alternativa para boates e clubs fechados por força de decreto estadual por conta do distanciamento social, DJs têm entrado na onda das lives. Com discotecagens especiais para o formato em voga, os profissionais criam sets e transformam as noites de quarentena em uma verdadeira festa.

O DJ Lucas Manga arrasta os móveis e pluga a mesa de som no meio da sala. A ideia é apresentar o trabalho e mostrar novas oportunidades para o mercado da noite. Como tantos, ele também tem live marcada. No seu caso, amanhã, às 17 horas, com o DJ Boyu, pelo YouTube.

“As lives agora são a grande oportunidade do mercado, tanto para a gente se expressar artisticamente, levar um pouco de entretenimento, quanto para o público conseguir se divertir”, defende Manga, que está por trás de festas e casas noturnas. Para o produtor, as lives se tornaram um grande filão. “Elas não vão acabar depois da quarentena. Virou um novo nicho.”

Na crista da onda das transmissões ao vivo, festas também têm apostado nas lives. Em perfis do Instagram, baladas como a Mamba Negra, famosa festa de techno de São Paulo (SP), e a Terça do Vinil, no Recife (PE), apostam em noites animadas e discotecagens de qualidade. “Como gestor cultural, meu olhar é positivo para os novos formatos. Vamos passar por um momento muito difícil no ramo de eventos, mas acredito muito na retomada do mercado e nas novas formas de consumir conteúdo”, destaca Manga.

Na transmissão on-line, não há como o DJ acompanhar a efervescência da pista de dança, se as pessoas do lado de lá estão se jogando na sala. Mas e o set para as lives, muda a forma de trabalhar a discotecagem? Para o DJ Emanuel Mastrella, que também tem apostado no nicho, o momento agora é de experimentar. “Já fiz algumas vezes meu set trivial, temáticos, por vertente, gênero musical, mas também fiz experimentações. Estamos analisando quais são as reações do público. É algo muito novo”, diz.

Em um mercado estagnado, com festas canceladas, festivais adiados e casas noturnas fechadas, Emanuel afirma que o momento é de ser criativo e buscar soluções inovadoras. O DJ tem feito lives testando horários, dias específicos da semana e discotecagem. “O que se tinha como tendência de horários de pico para as redes sociais já não vale mais nesse contexto de quarentena. Esses dias, por exemplo, fizemos uma live de café da manhã, e foi ótimo”, exemplifica.

Cancelamentos

Pegos de surpresa, diversos DJs tiveram eventos cancelados. A última vez que a DJ Morgana tocou em uma festa foi no dia 7 de março, em Uberlândia (MG), quando dividiu a cabine com profissionais como Gui Boratto, Stefano TT, Teclas e outros artistas da cena local. “Infelizmente, tive eventos cancelados até junho. Espero que muito em breve possamos voltar a nossas atividades e, enquanto isso, façamos a nossa parte”, orienta.

Conhecida na noite por seus sets embalados pelo techno, Morgana agora tem apostado nas lives. A DJ participou na última semana de um ação especial do club paulistano D’Edge, ao lado do DJ Alex Justino. “Transmi pelo Instagram, mas a maior parte foi pelo Facebook, porque dá a opção de ir além de uma hora. Foram quatro horas de set. As lives são uma excelente alternativa para o momento atual, tanto para o público que nos acompanha nas redes sociais quanto para nós DJs. O objetivo é descontrair e se divertir.”