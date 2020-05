Magazine Na batida do amor Em homenagem ao Dia das Mães, O POPULAR conta história de mulheres que enfrentaram de frente a batalha de verem seus recém-nascidos em um leito de UTI

No roteiro tradicional, há o chá de bebê, a decoração do quarto, o neném nasce, chora, é colocado no peito da mamãe, recebe todo o afeto do mundo e depois vai para casa. Mas nem toda história é assim. Agulhas, tubos, sondas, alarmes e fios são o pesadelo de muitas famílias que presenciam seus recém-nascidos irem direto da sala de parto para uma UTI neonatal. M...