Magazine Número de mulheres que optam pelo explante de silicone cresce no país Problemas de saúde e processos de autoaceitação estão entre as motivações

No dia 10 de fevereiro, a professora e empreendedora Juliana Saboia, de 37 anos, acordou aliviada no centro cirúrgico. Por muitos anos o seu sonho foi colocar próteses mamárias de silicone - as mesmas que foram retiradas há duas semanas. “Eu sempre quis fazer o implante. A primeira vez que me consultei com um cirurgião, fui orientada a esperar um tempo porque eu...