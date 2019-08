Magazine Nóys é Nóys e Zé do Choro são atrações no Grande Hotel

O grupo Nóys é Nóys e o músico Zé do Choro são as atrações desta sexta-feira, a partir das 19h30, do projeto Grande Hotel Vive o Choro, realizado gratuitamente na calçada do Centro de Memória e Referência Grande Hotel. O Nóys é Nóys, capitaneado pelo músico Xexéu (foto) tem 40 anos de estrada e na carreira já dividiu o palco com nomes como Martinho da Vila, Beth Carvalh...