Magazine 'Nós estamos sendo governados por débeis mentais', afirma Ivan Lins O músico falou durante o lançamento do filme “Aos Nossos Filhos”, do qual fez a trilha sonora

O músico Ivan Lins criticou os políticos brasileiros sem citar nomes durante o lançamento do filme “Aos Nossos Filhos”. Para Ivan, o país é comandado por “débeis mentais” que estão seguindo um “filósofo senil”. O artista quem fez a trilha do filme, que traz uma adaptação do teatro e tem como tema a homossexualidade e as novas formas de família. A obra é uma ...