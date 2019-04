Magazine “Não vamos colonizar”, diz secretário estadual de Cultura

Segundo o secretário de Cultura do Estado, Edival Lourenço, o projeto de interiorização, prometido na campanha do governador Ronaldo Caiado, já está em andamento. “Estamos com uma equipe rodando os municípios para identificar essas manifestações ativas e as que estão adormecidas no sentido de induzir a retomada. Não vamos colonizar. Depois de fortalecidas vamos promover eventos...