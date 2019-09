Magazine Não vai ao Rock in Rio 2019? Saiba como assistir aos shows ao vivo na TV ou celular Apps Multishow e Globoplay vão transmitir festival ao vivo. TV Globo e Multishow também farão cobertura das principais atrações

O Rock in Rio 2019 começa nesta sexta-feira (27) com várias atrações nacionais e internacionais e todos os ingressos para os 7 dias de festival esgotados. Se você não garantiu seu ingresso, mas quer acompanhar em tempo real os melhores shows da Cidade do Rock, o canal por assinatura Multishow vai transmitir o evento ao vivo. As apresentações também podem ser ac...