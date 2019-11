Magazine “Não toleramos mais preconceito”, afirma estilista baiano Isaac Silva Em entrevista ao POPULAR, Isaac amplifica a questão do negro no País

A devoção ao branco, o turbante pomposo e os grafismos coloridos revelam o conceito visual do estilista baiano Isaac Silva, hoje radicado em São Paulo. Com a palavra de ordem Acredite no Seu Axé, ele exalta as forças negras e desafia o preconceito racial por meio de criações repletas de referências afro-brasileiras e indígenas. Destaque da última São Paulo Fashion Week,...