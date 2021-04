“As almas me procuram e delas não fujo. São seres carentes, ansiosos, precisando muito se comunicar. Talvez o espaço que habitam seja um deserto. Por certo não tem vizinhos, nem bares, nem festas e nem lojas. Talvez não tenham nada com o que se ocupar e por isso me procuram, por isso me habitam.” Esse trecho de Garimpo das Almas, primeiro livro do ator consagrado e agora escritor estreante Stepan Nercessian, revela muito sobre a necessidade que o artista sempre teve de escrever. Aos 67 anos, o goiano de Cristalina embarca em uma nova aventura e constrói a própria narrativa em seu romance de estreia. “A vontade de escrever um livro sempre foi grande. Gosto muito de escrever, mas foi um projeto que fui adiando ao longo da vida”, contou Stepan, em entrevista ao POPULAR. A obra tem como foco um homem que é abalado por uma profunda reflexão a respeito de sua longa estada no mundo. Entre cigarros e bebidas, ele se arrepende de não ter corrigido a vida aos poucos. O personagem principal é atormentado por outras almas que insistem em compartilhar as memórias que carregam. Ilusões, perdas, depressão, suicídio, bullying, assédio sexual, polarização política são temas que desfilam pelo enredo. Na entrevista, Stepan fala de sua relação com Goiás e como o ato de escrever revela novas facetas do artista.

Como nasceu a vontade de escrever Garimpo das Almas?

A vontade de escrever um livro sempre foi grande. Gosto muito de escrever, mas foi um projeto que fui adiando ao longo da vida. Acho que me faltava mesmo era coragem. Tinha algumas coisas pré-escritas, das quais aproveitei pouquíssimas páginas. Até que a quarentena não teve muito a ver com isso porque escrevi o livro antes dela começar. O que aconteceu foi que a pandemia fez com que adiasse o lançamento de Garimpo das Almas. Quando coloquei o ponto final no livro, disse para mim mesmo que teria de encarar de verdade essa nova função, a de escritor.

Você está acostumado a estreias na TV, no teatro e no cinema. Como tem sido agora estrear no mundo literário?

É uma estreia com muita humildade e inibição. É um mundo fantástico, por onde passam e surgem grandes escritores. Não tenho a pretensão de me ombrear com ninguém. Mas é uma maneira de me mostrar, gosto muito de me revelar nos meus trabalhos. A diferença é que no teatro, por exemplo, você tem a plateia, vê a recepção imediata do trabalho no olhar do público. O livro, não. Minha vontade era ser uma abelhinha para saber o que as pessoas estão achando ao ler. Perguntar “e aí, tá gostando?”. Quando o livro sai das suas mãos, você perde o controle. A gente não sabe o que acontece depois.

Como tem sido a reação dos leitores ao livro?

Tenho tido respostas bem positivas. Algumas pessoas falam que gostaram do enredo, outras elogiam a forma como escrevo. Mas a coisa que mais gosto de escutar é que não conseguem parar de ler. Acho que esse é o maior elogio que um escritor pode receber.

O quanto de Goiás tem nas histórias relatadas em Garimpo das Almas?

Goiás está impregnado em todas as páginas, em todas as letras do livro. Não sou nada sem Goiás porque ele está dentro de mim, é quem me formou. Apesar de estar há tantos anos afastado, brinco que tive a sorte de ter nascido no melhor lugar do mundo, Goiás, e ter vindo morar no segundo melhor, o Rio de Janeiro. Todos esses lugares estão presentes nas histórias que conto.

Antes de se mudar para o Rio de Janeiro, você chegou a trabalhar em jornais goianos e teve convivência com grandes nomes da literatura, como Carmo Bernardes e Bernardo Élis. Quais lembranças guarda desse período?

Trabalhei no jornal Cinco de Março. Uma das pessoas a quem dedico o livro é o Batista Custódio, outra é Antônio José de Moura, meu compadre. Foram figuras muito importantes na minha formação até porque eu não tinha uma carreira muito brilhante na escola. Compensava essa ausência convivendo com pessoas mais inteligentes como o Bernardo Élis, na redação. Eu, ainda garoto, frequentava a casa do Carmo Bernardes, onde ia buscar suas crônicas. Todos eles me ajudaram muito na minha formação. Sempre tive enorme admiração por aqueles intelectuais que escreviam tão bem.

Você sempre foi uma figura política e com atuação na defesa da classe artística, em geral. Como tem sido ver os efeitos da pandemia para aqueles que vivem da arte no Brasil?

Os efeitos da pandemia, aliado ao comportamento governamental, têm sido trágicos para a classe artística. Nós estamos todos passando por grandes dificuldades. Já estava ruim antes da pandemia por causa da política negativa do governo federal em relação aos trabalhadores da cultura. A tentativa de jogar a população contra os artistas, as fake news, as acusações de que todo mundo estava usufruindo do dinheiro público, uma série de inverdades que já estavam dificultando muito nossa vida. Quando veio a pandemia, tudo piorou. Artista vive de aglomeração. Não tem sido fácil, não.

Como mesmo após tantos anos longe de Goiás você mantém sua ligação com suas raízes goianas?

Minha relação com Goiás é muito forte. Tenho parte da família e grandes amigos morando aí. Inclusive a capa do livro é obra de um amigo que tem se revelado um excelente artista plástico, o Vilmon de Souza. Vi o trabalho dele, mandei para a editora e eles aprovaram para a capa, que ficou maravilhosa. Tinha uma propaganda de arroz que dizia assim: ‘Sou de Goiás, esqueça-me se for capaz!’. Esse virou meu lema. Goiás é uma imensidão, meu mundo, uma referência muito grande. Difícil fugir do clichê, mas o Estado é um celeiro de boas pessoas, de boas almas. Goiano não quer brigar, quer apenas amar.

De Goiás para o mundo

Nascido em Cristalina e filho de um garimpeiro, Stepan Nercessian deixou Goiás em 1970 para viver no Rio de Janeiro, onde, aos 17 anos, estreou no cinema como protagonista do filme Marcelo Zona Sul, do diretor Xavier de Oliveira. Logo foi para o teatro e para a televisão. Ao longo da carreira, conquistou a maestria sobre seu ofício e o reconhecimento do público e da crítica, tendo recebido o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro na categoria de melhor ator em 2019 por seu trabalho interpretando o personagem principal no longa de Andrucha Waddington, Chacrinha, o Velho Guerreiro (2018).

Ele também desempenhou outros papéis. Foi vereador por dois mandatos no Rio de Janeiro. Atuou como presidente da Funarte, deputado federal e presidente do Sindicato dos Artistas também no Rio. A nova carreira literária tem sido tão empolgante que o artista já tem mais dois lançamentos programados. No momento, escreve o romance que já tem título: Casa Amarela. Um livro já pronto é o Guia Prático para Inadimplentes e Negativados, no qual promete abordar um tema importante para muitos brasileiros de forma bem humorada.