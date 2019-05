Magazine Não sofra, “GoT” voltará; entenda

A primeira série derivada de Game of Thrones já está em fase de pré-produção no canal HBO. Com previsão de estreia para 2020, a nova saga, por enquanto batizada de Bloodmoon (Lua de Sangue), mostrará Westeros milhares de anos antes do que foi apresentado no original. A roteirista Jane Goldman será a showrunner da atração, que conta com apoio de George R. R. Martin, a...