Magazine 'Não sei porque não conseguimos consertar o Brasil', declara Tarcísio Meira No ‘Conversa com Bial’, ator, de 84 anos, falou também sobre desigualdade social no País

Aos 84 anos de idade, Tarcísio Meira não se lembra de ter vivido em um Brasil sem crise política. No Conversa com Bial desta terça-feira, 5, o ator falou também sobre desigualdade social no País: "Não sei porque não conseguimos consertar o Brasil. É um País muito rico, com gente muito boa, especial, e continuamos pobres. Existe uma pobreza no Brasil, é incrível, é revoltante. E...