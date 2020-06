Magazine Não se engane

As dores na coluna afetam mais de 20 milhões de brasileiros, segundo pesquisa mais recente do IBGE. No entanto, apesar de serem muito comuns, nem sempre quer dizer sinal de algum problema. Especialistas afirmam que dores nos rins, cólica menstrual e endometrioses, por exemplo, podem causar lombalgias. Também podem ser manifestadas por exagero em esforços físicos, sobr...