“Não queremos ser passageiros”

A maturidade chegou à banda Melim no segundo disco de carreira que o grupo apresentou aos fãs: Eu Feat. Você. Pelo menos é essa a conclusão do trio de irmãos Gabi, Rodrigo e Diogo. O novo projeto de pop good vibes, segundo eles, é mostrar uma nova essência com a abordagem de mais temas.Em entrevista à reportagem, Rodrigo Melim afirma que é a hora do trio evoluir e de m...