Magazine Não me passa vergonha Filha de Jamie Foxx diz que micos do pai inspiraram Meu Pai e Outros Vexames

Todo adolescente passa pela fase de sentir vergonha dos pais, por mais descolados que eles sejam. No caso de Corinne Foxx, 27, ela conseguiu transformar isso em negócio com a estreia da série Meu Pai e Outros Vexames, da Netlix.Filha do ator Jamie Foxx, 53, astro de filmes como Django Livre (2012), a atriz, modelo e agora produtora executiva liberou as própr...