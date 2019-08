Magazine Não foi sonho

Matrix foi uma escolha de risco. A única empresa que se interessou pela ideia foi a Warner, mas mesmo assim ninguém entendeu nada da história. Os estúdios pediram que as irmãs Wachowski dirigissem um outro filme antes de colocar a obra em prática e ficaram entusiasmados depois do sucesso de Ligadas pelo Desejo, de 1996. Mas ainda não era uma aposta segura. As diretoras p...