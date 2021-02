O ator Lucas Penteado garantiu que está bem após ter deixado o Big Brother Brasil 21, em uma live com o também ator Lúcio Mauro Filho, 46, na madrugada desta segunda-feira. A rápida conversa aconteceu horas depois de Lucas ter desistido do programa e foi ao ar no Instagram de Lúcio.

“Estou bem, caso alguém queira ouvir. Estou muito bem, que não tem como ficar melhor do que do lado da minha mãe. Tamo junto, cara. Não existe lugar melhor que o nosso lar”, afirmou Lucas. “Como está tudo, como está a família. Deu pra dar uma baixada de bola ou ainda está essa loucura?”, indagou Lúcio. “Estou bem melhor agora”, respondeu o artista de 24 anos.

Penteado comentou pensar que apenas o pai, a mãe e o irmão mais velho chorariam pela sua desistência do reality. “Achei que o resto do Brasil ia estar ‘não quero nem saber desse cara’, achei que todo mundo tava com raiva de mim”, confessou.

A mãe de Lucas, que também participou da live musical, pediu para Lúcio cantar a música Como É Grande o Meu Amor Por Você, de Roberto Carlos, em homenagem ao filho. “Esse é o amor que eu tenho pelos meus três filhos.

Quanto a sua chegada em casa, o ator foi recebido com muita animação e carinho de sua família e fãs. Agora, o artista que participou da Malhação - Viva a Diferença (Globo, 2017), conta com mais de 7 milhões de seguidores em seu Instagram, e internautas organizaram uma vaquinha virtual para arrecadar o valor do prêmio do BBB 21 para o cantor.

Recepção calorosa

Se dentro do Big Brother Brasil 21 Lucas sofreu forte rejeição por grande parte de seus colegas de confinamento, o mesmo não se pode dizer da relação do ator com o público que acompanhou o reality. Ele desembarcou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e foi direto para a casa dele, no bairro da Bela Vista, de onde publicou uma série de stories em seu Instagram e vídeos no Twitter ainda no domingo nos quais, emocionado, agradece ao apoio dos fãs e mostra a calorosa recepção que recebeu.

“Agradecemos à rede de afeto em torno do ator Lucas Penteado. Ele encontra-se bem e em momento mais oportuno, se pronunciará em relação às demandas da imprensa”, diz comunicado na página oficial do ator. Tiago Leifert também usou as redes sociais para acalmar os fãs do ex-BBB e desejar sorte a Lucas. “Acabei de conversar com Lucas. Ele está bem e sorrindo como sempre. Tenho certeza que vão se abrir muitas oportunidades e que ele sai gigante! O jogo segue. Ao Lucas, o meu carinho e a total certeza de que só há coisas boas vindo por aí”, escreveu o apresentador no Instagram.

Lucas deixou o BBB na manhã de domingo. Enquanto a Festa Holi Festival ainda estava acontecendo na área externa, o ator arrumou as malas e foi até a porta do Confessionário. Camilla de Lucas e Sarah tentaram dissuadi-lo. “Tentei ser eu de todas as formas”, lamentou Lucas. “Vocês estão me tirando.”

Já para Gilberto, ele justificou que não estava sendo compreendido pelos demais participantes. “Se ninguém entendeu (dentro da casa), o Brasil também não vai entender”, disse aos prantos. “

Maju se solidariza com Lucas Penteado ao fim do “Fantástico”

“Solidariedade para Lucas e família”. Foi com essa frase que Maju Coutinho, 42, encerrou o Fantástico (Globo) deste domingo. A jornalista, que apresentou o dominical substituindo a titular, Poliana Abritta, que está de férias, resolveu se manifestar sobre a saída de Lucas Penteado do BBB 21.

Alguns telespectadores usaram as redes sociais para elogiar o posicionamento da apresentadora. “A Maju Coutinho finalizando o Fantástico falando do Lucas, amei!”, postou uma internauta. Já outra aproveitou para enaltecer o bom gosto da apresentadora, além de aplaudir o comentário. “A Maju não cansa de ser perfeita. Além de só usar roupa linda, no final do Fantástico soltou um ‘solidariedade pra Lucas e família’.” Lucas também agradeceu a Maju. “Obrigado, Maju. Final lindo do Fantástico”, postou o agora ex-BBB.

Essa não é a primeira vez que a jornalista mostra seu posicionamento. Em outubro, Maju criticou durante o Jornal Hoje o fato de um homem negro ter passado quase três anos preso injustamente. “Tem de mudar a mentalidade de que preto parado é suspeito e correndo é culpado, isso tem de mudar”, afirmou ela, ao final de reportagem sobre o assunto.

Em outubro, ela recebeu pedido de desculpas da Globo após a emissora ter dado espaço em uma reportagem apresentada no Fantástico ao empresário Rodrigo Branco. Famoso guia de turismo de celebridades em Orlando, ele provocou polêmica em março de 2020 ao fazer comentários que ele mesmo mais tarde classificaria de racistas contra Maju.