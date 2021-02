Magazine “Não existe lugar melhor que o nosso lar” “Achei que todo mundo estava com raiva de mim”, diz Lucas Penteado após BBB 21

O ator Lucas Penteado garantiu que está bem após ter deixado o Big Brother Brasil 21, em uma live com o também ator Lúcio Mauro Filho, 46, na madrugada desta segunda-feira. A rápida conversa aconteceu horas depois de Lucas ter desistido do programa e foi ao ar no Instagram de Lúcio.“Estou bem, caso alguém queira ouvir. Estou muito bem, que não tem como ficar...