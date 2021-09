Magazine “Não exagerei para ser autêntica”, diz Solange Couto Vinte anos após a exibição original de "O Clone", o bordão “Né brinquedo não”, falado por Dona Jura (personagem da atriz), continua marcante na lembrança do público

Vinte anos após a exibição original de O Clone, “Né brinquedo não”, o bordão de Dona Jura (Solange Couto), continua marcante na lembrança do público. Mas o que muita gente não imagina é que foi a própria atriz quem criou a expressão, fazendo com que a personagem se tornasse um sucesso absoluto. “Né brinquedo não foi criação do pai do céu. Costumo conversar com Ele,...