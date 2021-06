Magazine Não deixe de ler

A Alma Encantadora das Ruasn Composta por 27 crônicas, a obra é o retrato panorâmico sobre o que se via no Rio de Janeiro nos primeiros anos do século 20. Lançado em 1908, o livro é composto por trabalhos publicados na revista Kosmos e na Gazeta de Notícias. As Religiões no Rion O volume é formado por 14 reportagens e crônicas sobre as ...