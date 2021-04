Rememorar as lembranças do passado, mas focar no presente e não viver apenas de recordações é a sugestão da influencer e stylist Izabelle Capuzzo para os que se sentem reféns do TBT. A goiana acumula 115 mil seguidores em seu perfil do Instagram, que passeia pelo cotidiano da profissional, carreira, moda e estilo. “Eu acho que é muito importante a gente também dar destaque para o que está acontecendo por agora e não viver apenas de TBT. É um momento difícil, mas precisamos seguir com nossa vida, da maneira que a gente pode, com as condições atuais. Não dá para viver só de passado”, destaca a influencer.

O mesmo ponto de vista de Izabelle é compartilhado pelo escritor Lucão, que tem 514 mil seguidores no Instagram. Em uma de suas postagens, o poeta destaca que as lembranças não podem ficar confinadas em um único dia, no TBT. “As memórias são nossos pedaços valiosos espalhados pelo tempo. Não é? Hoje fiquei olhando as fotos do Caminho (de Santiago de Compostela). Cada foto me levou a uma história”, escreveu em post com quase 2 mil curtidas.

Saber diferenciar o uso da hashtag, o conteúdo específico e movimentos virtuais nas redes sociais é um dos passos para não se tornar refém do TBT. Para o influencer e produtor cultural Lucas Manga, que tem mais de 24 mil seguidores no Instagram, estimular gatilhos de viagens antigas pode não ser a melhor opção em tempos como os de agora. “Uso meu Instagram mais como um diário da minha vida, mas enquanto profissional enxergo o TBT como um motor de conteúdo para conexão com o usuário. Traz uma verdade que eu acho essencial para a criação de conteúdo on-line”, explica.