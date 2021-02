Magazine “Não aguentou a pressão”, diz equipe de Lucas após saída do BBB21

A equipe de Lucas Penteado se pronunciou pela primeira vez sobre a saída dele do Big Brother Brasil 21. “É com muita tristeza que confirmamos a saída do Lucas do reality BBB”, diz comunicado publicado nas redes sociais do ator.“Nosso garoto não aguentou a pressão das articulações e armações contra ele no jogo, assim como muitos não suportam aqui fora do jogo”, prossegu...