Magazine "Não achei que seria tão difícil", diz Juliette Freire, campeã do BBB 21 Em entrevista, vencedora da edição deste ano do programa fala da dificuldade inicial em lidar com a rejeição dentro da casa

O “alvo fácil” da casa nas primeiras semanas tornou-se a grande vencedora do BBB 21 ao final de cem dias de confinamento. O bom humor, o amor e talento na música, o regionalismo cativante e a capacidade de perdoar foram algumas das características que se destacaram na personalidade de Juliette. A jornada da advogada e maquiadora dentro do BBB fez com que ela conquistass...