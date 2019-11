Magazine Musical 'Um Clássico Encantado' será encenado no Teatro Rio Vermelho Infantil produzido pela Apae com alunos no elenco reúne personagens clássicos como Pinóquio e Rapunzel

A Apae Goiânia apresenta nesta sexta-feira, às 20 horas, o espetáculo musical Apae Sonhos – Um Clássico Encantado, no palco do Teatro Rio Vermelho. O texto da montagem narra a história de uma menina chamada Mel, que parece não acreditar no que seu coração lhe tem dito. Em uma noite, quando ela está quase dormindo recebe a visita de vários personagens dos cont...