Magazine Musical narra sonhos no Teatro Goiânia

O recital Em Busca de Um Sonho, da Ivana Bontempo Escola de Música, terá duas sessões, às 17 e 19 horas, neste sábado, no Teatro Goiânia. Com direção de Ivana Bontempo, o recital conta no palco do espaço cultural, em meio à música, a história de uma princesa sonhadora, que um dia resolve partir em busca dos seus planos. Em sua jornada ela vive experiências ao ouvir melodias com ...