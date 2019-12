Magazine Musical inaugura decoração de Natal na Praça Cívica Neste ano a montagem traz no roteiro a história de um jovem casal que aceita a missão de se tornar símbolo do Natal para o mundo inteiro

O musical Natal de Encantos será encenado nesta quinta-feira, às 19h30, na Praça Cívica. O espetáculo, promovido pelo governo de Goiás e Organização das Voluntárias de Goiás, marca a inauguração oficial da decoração natalina na Praça Cívica. Neste ano, a montagem, que conta com 50 artistas no elenco, traz no roteiro a história de um jovem casal, Nic e Noela, que aceit...