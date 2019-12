Magazine Musical “Alice no País das Maravilhas” faz a penúltima apresentação no Basileu França O musical, que conta com cenários e figurinos que remetem à fantasia, foi inspirado na obra infantil mais conhecida do escritor Charles Lutwidge Dodgson, publicada em 4 de julho de 1865

Dirigido por Simone Malta, o musical infantil Alice no País das Maravilhas faz a penúltima apresentação nesta terça-feira, às 19h30, no teatro do Itego em Artes Basileu França. O musical, que conta com cenários e figurinos que remetem à fantasia, foi inspirado na obra infantil mais conhecida do escritor Charles Lutwidge Dodgson, publicada em 4 de julho de 1865. A montagem...