Magazine Musical acompanha garoto que sonha em ir de drag queen ao baile de formatura O musical é uma adaptação de um documentário da BBC, exibido há dez anos, sobre um garoto que, aos 16, encontra na arte do drag sua vocação profissional

A capinha de seu celular é rosa com pedrinhas de brilhante incrustadas, e sua mochila, azul piscina, é repleta de borboletas coloridas. Para Jamie New, ser gay nunca foi problema. Enfrentar colegas de classe homofóbicos que se incomodam com sua feminilidade, tampouco. O que Jamie não consegue é dizer em voz alta que, em vez de blazer e sapato, prefere ir de vestid...