Magazine Museus públicos reabrem em Goiânia com calendário de exposições até o final do ano Espaços ficaram fechados por quase 18 meses

As paredes dos museus públicos de Goiânia ficaram vazias por quase 18 meses e as pessoas precisaram aprender uma nova maneira de apreciar coleções de arte com exposições virtuais. Com a retomada gradual das atividades, esses espaços também estão de volta e com uma programação presencial definida até o fim do ano, caso da Vila Cultural Cora Coralina, que puxou a r...