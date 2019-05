Magazine Museu Pedro Ludovico realiza nova edição do Café com Pedro

O Museu Pedro Ludovico Teixeira (foto) promove nesta quarta-feira a 4ª edição do projeto Café Com Pedro, com programação que integra a 17ª Semana Nacional de Museus, iniciativa do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), em comemoração ao Dia Internacional de Museus, celebrando no próximo sábado. O evento terá início às 16 horas, nos jardins do espaço cultural, e a entra...