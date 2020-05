Magazine Museu de Britânia abre inscrições para o 2º Salão de Arte com premiação total no valor de R$ 55 mil Por conta do novo coronavírus, a seleção, premiação, os cursos para professores e a exposição dos 25 trabalhos selecionados serão realizados on-line

Estão abertas até 15 de julho as inscrições do 2º Salão de Arte em Pequenos Formatos do Museu de Arte de Britânia (Mabri), a 315 quilômetros de Goiânia. Serão selecionados 25 artistas, sendo que os cinco primeiros serão premiados com R$ 6 mil cada um. As inscrições são gratuitas e além dos cinco primeiros, os 25 artistas selecionados vão receber o prêmio de R$ 1 m...