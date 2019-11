Magazine Museu de Arte Contemporânea abre exposição de acervo nesta terça (5) Mostra ocupa os dois pavimentos do espaço localizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer

Com o objetivo de traçar um panorama da história das artes visuais de Goiás, o Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC), sediado no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), abre nesta terça-feira a exposição Acervo. Com curadoria do diretor do museu, o artista plástico Leonam Fleury, a proposta é apresentar o acervo técnico do MAC, composto por 1,2 produtos c...