Magazine Museu Casa de Cora, na cidade de Goiás, recebe busto de bronze da poetisa O presente é uma criação do escultor mineiro Genin Guerra

O Museu da Casa de Cora, na cidade de Goiás acaba de receber de presente uma escultura em bronze da poetisa Cora Coralina. A obra, de autoria do artista plástico mineiro Luiz Eugênio Quintão Guerra, o Genin, já está exposta na recepção do museu. O presente chegou depois que Genin conversou com Vicência Bretas, filha de Cora Coralina. "Foi ela que sugeriu que ele en...