Magazine Museu Casa de Cora Coralina precisa de ajuda para se manter diante de crise gerada pela pandemia Local perdeu sua principal fonte de renda, que vinha dos ingressos comprados por turistas

A cidade de Goiás, antiga capital do Estado, tem seu nome intrinsecamente ligado à figura da poetisa goiana Cora Coralina. Quem vai ao município pela primeira vez tem interesse certeiro em visitar pelo menos três pontos famosos: a Praça do Coreto, o Rio Vermelho e o Museu Casa de Cora Coralina, que fica na Casa da Ponte. Com a pandemia do novo coronavírus, poré...