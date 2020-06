Magazine Museu Casa de Cora é mantido apenas com dinheiro de ingressos

O Museu Casa de Cora é privado e não conta com recursos públicos. A diretora do local, Marlene Velasco, diz que já houve épocas em que contou com recursos de editais, como um da Caixa Econômica, que possibilitou a inclusão de tecnologias na exposição. Mas antes da pandemia, contava apenas com o dinheiro adquirido com os ingressos para bancar uma despesa mensal que gir...