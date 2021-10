Magazine Murilo Benício relata o desafio de viver três personagens em 'O Clone' Esta semana a novela de Gloria Perez divide a faixa com as emoções finais de 'Ti Ti Ti' no 'Vale a Pena Ver de Novo'

Murilo Benício considera O Clone um fenômeno da teledramaturgia do qual tem muito orgulho de ter participado. A novela está de volta à grade da Rede Globo, no Vale a Pena Ver de Novo, dividindo a semana com os capítulos finais de Ti Ti Ti. Em O Clone, que fez sucesso em diversos países, ele deu vida a três personagens - os gêmeos Lucas e Diogo, que morre no começo da ...