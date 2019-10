Magazine Mundo Bita traz novo show a Goiânia neste mês de outubro Única apresentação na capital acontece no dia 27 de outubro, às 17 horas, no Flamboyant Shopping, e os ingressos já estão a venda

O Mundo Bita traz novo show a Goiânia. A estreia ocorreu no mês de setembro, em São Paulo, e o espetáculo já viaja o Brasil. "Dentro do Mundo Lá Fora" chega à capital no fim do mês, no dia 27 de outubro, com única sessão às 17h, no Deck Sul 1 do Flamboyant Shopping. A nova turnê tem 19 canções, que passam por todos os álbuns do Mundo Bita. O público foi quem seleci...